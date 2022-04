Konjević: Od rezultata vlade zavisi koliko će ona trajati

Podgorica, (MINA) – Od rezultata vlade u ključnim oblastima zavisi presudno koliko će ona trajati, kazao je lider Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević.

On je u intervjuu Pobjedi rekao da ima prostora za optimizam da će uspjeti da deblokiraju institucije, da se pronađe široki konsenzus u parlamentu i time obnovi snažan tempo u evropskim integracijama.

“Od rezultata Vlade u ključnim oblastima zavisi presudno koliko će vlada trajati, godinu koliko je definisano Sporazumom, ili do kraja mandata Skupštine, ako bude jasnih rezultata i političke volje”, naveo je Konjević.

Na pitanje da li smatra da će, s obzirom na to da Socijaldemokrate (SD) nijesu u vlasti, doći do većine od 49 poslanika za ključna pitanja, on je odgovorio da je za očekivati da će SD podržati sve odluke koje su od interesa za državu i njen evropski put.

Konjević je kazao da vjeruje da je za SD politički sporazum prihvatljiv.

On je dodao da bi ga čudilo da imaju krupnije primjedbe na dogovor koji su u političkom sporazumu postigle manjinske partije, SDP, Demokratska partija socijalista (DPS) na jednoj strani i drugi konstituenti Vlade.

Konjević je rekao da im je žao što SD nije sa mandatarom Dritanom Abazovićem uspio da dogovori njihovo prisustvo na nivou ministara u kompoziciji vlade.

“Ako se bude radilo kako treba i ako budemo imali dobra rješenja za važna mjesta u pravosudnom sistemu, siguran sam da možemo obezbijediti i snažniju većinu od Ustavom propisane”, istakao je Konjević.

On je kazao da posebno treba imati u vidu da će vlada imati snažnu međunarodnu podršku za implementaciju ključnih elemenata sporazuma.

“Gotovo tri četvrtine vlade čine partije koje su nesporno privržene Evropskoj uniji (EU) i NATO-u, a vladu podržava i DPS čiji su programski stavovi, takođe, nesporni. Tako da, ukoliko bi neko i posegao za opstrukcijom, veoma lako bi se takve prepreke mogle ukloniti”, naveo je Konjević.

Upitan da prokomentariše ostavku Strahinje Bulajića na funkciju potpredsjednika parlamenta i poslaničko mjesto, on je kazao da ne bi želio da ulazi u motive Bulajića.

“Uočavam da je taj njegov postupak izazvao nezadovoljstvo na toj strani političkog spektra. Žao mi je što Bulajić nije prevazišao politički interes svoje grupacije i time doprinio blokadi parlamenta”, rekao je Konjević.

Crnogorski parlament je, kako je dodao, jedini parlament u regionu, možda i u Evropi, koji nije zasijedao povodom ekonomsko-socijalne i bezbjednosne krize uslovljene agresijom Rusije na Ukrajinu, usvajajući neophodne mjere na zaštiti građana.

Konjević je, odgovarajući na pitanje da li se mogao učiniti napor da bude više kandidatkinja za ministarke od ovog broja, naveo da taj prigovor stoji.

“Kao politički subjekti moramo imati više senzibiliteta za pitanje rodne ravnopravnosti. Čitav ovaj proces je neopravdano dugo trajao i bio suočen sa raznim preprekama pa je i to jedan od razloga zbog čega imamo takvu strukturu. Kakogod, nikako ne može biti opravdanja”, rekao je Konjević.

Upitan kakvu reakciju Demokratskog fronta (DF) i Demokrata očekuje na formiranje manjinske vlade, on je kazao da demokratija ima svoja pravila, sviđalo se to nekome ili ne, i da je potpuno legitimno iskazati politički protest zbog činjenice da se konstituisala neka druga parlamentarna većina.

Prema riječima Konjevića, to je dio političke borbe svugdje u svijetu i tu nema ništa sporno.

Kako je naveo, sporno je kada se politički angažman kanališe u pravcu zahtjeva za blokadom institucija.

“Time se želi, kroz obesmišljavanje demokratskih principa i klasičnu zloupotrebu javnih ovlašćenja, postići paraliza sistema koja vodi političkoj i društvenoj nestabilnosti”, kazao je Konjević.

Kako je rekao, neki politički subjekti očigledno smatraju da su, kada ostanu u manjini, sva sredstva dozvoljena u zaštiti njihovog partikularnog političkog interesa, bez obzira na to što se time urušava javni interes, a država i institucije drže zaključanima.

“Poruka kolegama je da se ne ponašaju po sistemu – poslije mene potop”, naveo je Konjević.

On je dodao da je ovo što se dešava trenutno uobičajena pojava u demokratijama i da je smjenjivost vlasti normalna stvar.

“Kao što je DPS u avgustu 2020. godine, nakon tri decenije vlasti, priznao novu političku realnost, tako očekujem i od kolega, koje su mnogo kraće vršili vlast, da imaju dovoljno demokratskog kapaciteta za jednako ponašanje”, rekao je Konjević.

