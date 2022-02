Konatar: Sjutra počinju razgovori oko nove vlade

Podgorica, (MINA) – Razgovori u vezi sa novom vladom počeće sjutra, kazao je poslanik Crno na bijelo Miloš Konatar i dodao da očekuje da će se u narednim danima napraviti značajan korak ka njenom formiranju.

Poslanici crnogorskog parlamenta izglasali su nepovjerenje Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

Konatar smatra da je sve završeno u normalnoj atmosferi.

“I mislim da je sve ovo što se desilo u vezi sa smjenom Vlade jedna iskorak za demokratiju”, dodao je Konatar.

Konatar je ocijenio da će se izabrati bolja vlada.

“Sjutra će početi razgovori u vezi sa novom vladom. Očekujem da će se u narednim danima napraviti značajan korak ka formiranju nove vlade”, rekao je Konatar novinarima nakon sjednice.

Prema njegovim riječima, Crna Gora nema mnogo vremena.

Konatar je rekao da bi volio da mandatar i novi premijer bude Dritan Abazović.

On je kazao da ne vidi kako bi mogli da sarađuju sa Demokratama, nakon što su iz te partije govorili da je Abazović korumpirana.

Konatar je rekao da ne bi govorio ko će sve biti u budućoj vladi.

“Prošla Vlada nije mogla da dobaci do 41. Vrlo je važno da dođemo do minimum 49 poslanika, a vidjećemo ko će od tih 49 biti u vladi. Najbitnije je da ta vlada da rezultat”, dodao je Konatar.

On je istakao da će se nastaviti borba protiv korupcije i da svako ko ima veze sa korupcijom mora odgovarati.

“Ne plašimo se izbora, građani će imati priliku da o svemu ovome daju sud, ali moramo prije toga završiti sveobuhvatnu izbornu reformu”, zaključio je Konatar.

