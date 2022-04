Klarić: Neću podnijeti ostavku

Podgorica, (MINA) – Poslanici ne mogu da zahtijevaju od generalnog sekretara Skupštine da preduzima mjere koje nijesu u skladu sa Poslovnikom, kazao je generalni sekretar parlamenta Aleksandar Klarić i dodao da neće podnijeti ostavku na funkciju koju obavlja.

Poslanik URA-e Miloš Konatar kazao je danas da će sjednica Skupštine, na kojoj će biti izabran predsjednik parlamenta i nova vlada, biti održana 28. aprila na Cetinju i pozvao je Klarića i službu Skupštine da sarađuju sa potpredsjednikom Ervinom Ibrahimovićem i profesionalno obave svoj posao.

Klarić je u reagovanju naveo da neće podnijeti ostavku na funkciju generalnog sekretara Skupštine jer, kako je dodao, ne postoji nijedan razlog za to.

“Iskazali ste očekivanje da ću se, u vezi sa zahtjevom 46 poslanika i poslanica za sazivanje sjednice Skupštine, ponašati profesionalno, ili ću pak podnijeti ostavku na funkciju generalnog sekretara”, kaže se u reagovanju.

Klarić je rekao da je funkciju generalnog sekretara Skupštine obavljao profesionalno, uvijek u skladu sa Poslovnikom Skupštine i Ustavom.

On je poručio da će tako raditi i ubuduće, dok se bude nalazio na toj funkciji.

“Poštovanje tih principa, obavezuje me da ne učestvujem u aktivnostima na pripremi i održavanju sjednice Skupštine Crne Gore koja ne bi bila sazvana u skladu sa Poslovnikom Skupštine”, kazao je Klarić.

