Joković: Konačno ćemo imati izbore u jednom danu

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) uvijek je bila za objedinjavanje izbora, kazao je lider te stranke Vladimir Joković i dodao da je preporuka OEBS-a, ODIR-a i Venecijanske komisije da se izbori održe u jednom danu.

On je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na Televiziji Crne Gore rekao da na političkoj sceni u Crnoj Gori svako gleda šta mu u određenom momentu odgovara.

“Mi kao vlast, koju su činile tri koalicije, tražili smo odlaganje izbora na Cetinju, u Petnjici i Mojkovcu, i Demokratska partija socijalista (DPS) se tome suprotstavila i opozicija za to nije htjela da glasa”, naveo je Joković.

Kako je kazao, kada je DPS tražio odlaganje izbora u Beranama i Ulcinju, druga strana je to odbila.

“Zahtjev Evropske unije (EU) i standard u svim demokratskim zemljama su izbori u jednom danu. SNP je svaki put glasao da izbori budu u jednom danu”, rekao je Joković, prenosi Portal RTCG.

On smatra da bi se na taj način izbjegao “izbori turizam”, gdje jedna osoba glasa na izborima u više opština.

“Kada bi izbori bili u jednom danu, svi bi glasali gdje žive. Ali izbornim inženjeringom se to zloupotrebljava. Raspisivanjem izbora u Crnoj Gori svakih mjesec bi bili izbori”, dodao je Joković.

On je poručio da treba izbjeći sve to i da će se SNP do kraja zalagati da svi izbori budu u jednom danu.

Joković je podsjetio da je preporuka ODIR-a, OEBS-a i Venecijanske komisije da izbori budu održani u jednom danu.

“I većina će to danas izglasati i konačno ćemo imati izbore u jednom danu”, kazao je Joković.

Komentarišući to što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio zakon Skupštini na ponovno odlučivanje i ocjene dijela stručne javnosti da odlaganje izbora nije u skladu sa Ustavom, Joković je rekao da je Đukanović vratio zakon, ali da stupa na snagu kada se on danas ponovo izglasa.

“Problem u Crnoj Gori je institucionalna kriza, veliki zastoj u pristupnim pregovorima. Ne ulazim u pravno, ali je logično zaključivanje da ako je standard u Evropi i ako se to od nas traži, mi ćemo morati da odlučimo”, kazao je Joković.

On je, odgovarajući na pitanje da li se na taj način ulazi u pravni problem, rekao da će zakon biti izmijenjen i da ne vidi nijedan problem zašto se ne bi moglo izglasati da izbori budu u jednom danu.

