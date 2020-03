Javna okupljanja će biti zabranjena ukoliko se pojavi virus

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori situacija u vezi sa koronavirusom je ozbiljna, a ukoliko se virus pojavi sva javna okupljanja biće zabranjena, rekao je danas premijer Duško Marković.

Marković je, nakon konferencijie o izgradnji auto puta, kazao novinarima da u Crnoj Gori do sada nije zabilježen nijedan slučaj koronavirusa.

Upitan da li je dovoljno osloniti se na preporuke građanima da izbjegavaju javna okupljanja, Marković je podsjetio da su već zabranjena javna okupljanja na sportskim događajima.

On je kazao da će otkazati svoja službena putovanja kao i druge događaje na kojima se predviđa veliki broj učesnika.

Marković je naveo da će tamo gdje imaju direktan uticaj nastojati da se smanje javna okupljanja, izbjegnu takve aktivnosti, sugerišu i upozoravaju građane da promijene način ponašanja i vode računa o tome.

„Ako se pojavi virus u Crnoj Gori onda ćemo zabraniti svako javno okupljanje i procjenjivaćemo kojeg nivoa i karaktera će biti – da li će se to odnositi na škole i na neke druge funkcije u zemlji. Nadamo se da do toga neće doći“, kazao je Marković.

On je ocijenio da su male šanse da se virus ne pojavi jer se ta zaraza primakla granicama Crne Gore.

„Vidite šta se desilo u Italiji gdje je cijela zemlja u karantinu, novi slučajevi u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji Srbiji“, naveo je Marković.

On je ukazao da opasnost od koronavirusa nije samo opasnost po javno zdravlje, iako je ono najvažnije, nego i po cijelu ekonomiju, standard i kvalitet života.

Marković je podsjetio da je u utorak održao sastanak sa nadležnim službama gdje su dogovorene nove mjere o kojima je javnost obaviješetna – zabrana putovanja u države koje su pod snažnim uticajem virusa, kao i druge mjere preporuka i upozorenja.

Marković je pozvao građane da ozbiljno shvate situaciju, izbjegavaju rukovanja i grljenja, da vode računa i da se svi zajedno sačuvaju od ove opasnosti.

On je poručio da će Vlada i medicinske vlasti uraditi sve da Crna Gora ne bude pogođena ili ako se to desi da bude pogođena u najmanjoj mjeri.

„Crna Gora je mala po prostoru po populaciji. Imamo čudne navike. Bojim se kad bi virus nekontrolisano ušao u državu da bi to bio veliki problema za cijelu populaciju i zemlju i zbog toga smo oprezni i zabrinuti“, upozorio je Marković.

Komentarišući dijalog Vlade i Crkve povodom Zakona o slobodi vjeroispovijesti, Marković je rekao da se dijalog ne vodi da bi nekom bio obezbijeđen privilegovani status u pravnom sistemu i da zakon mora biti jednak za sve

„Nije to moja, niti pozicija Vlade, to je ustavno određenje. Mi dijalog vodimo oko onih pitanja na koja nam crkva ukazuje da su problematična, ne da li želimo primjenjivati zakon“, rekao je Marković.

On je kazao da su Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njene eparhije u Crnoj Gori do sada bili van zakona da za to ima više razloga i da nije čudo što ovako tvrdo brane svoju poziciju.

Marković je naveo da se paraleno sa dijalogom Zakon mora primjenivati za sve, “da je dobro da što smo na tom putu primjene i poštovanja zakona pa i kada je u pitanju i SPC”.

„Za samo 62 službenika koja su prijavili ovih dana Poreskoj upravi, naknadno nakon instucionalne kontrole, duguju državi više od dva miliona EUR poreza i doprinosa“, kazao je Marković.

Na pitanje da li će izbori u Tivtu na kojima neće učestvovati najveći dio opozicije biti legitimni, Marković je odgovorio da će dio opozicionih stranaka da učestvuje.

On je rekao da postoje informacije da će građani, nezadovoljni takvom rekacijom opozicije, formirati građansku listu.

„U Tivtu će biti izbora, oni će biti demokratski, postoje svi uslovi da se sprovedu na zakonit način i da iskažu realnu stvarnu volju garđana“, ocijenio je Marković.

On je naveo da se u Tivtu veoma dobro živi i da je tu najveći standard u Crnoj Gpori.

„I koje se prepoznaje na globalbnoj turističkoj i investicionoj mapi svijeta. Građani mogu komotno i bez opretećenja da glasaju i odluče ko će Tivat voditi putem razvoja, kao do sada“, poručio je Marković.