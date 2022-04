Izvještaj Stejt departmenta ponovo ukazao na loše strane

Podgorica, (MINA) – Izvještaj američkog Stejt departmenta o stanju ljudskih prava ponovo je ukazao na loše strane, i to bi trebalo da zabrine svakoga u Crnoj Gori, kazao je programski direktor Građanske alijanse (GA) Milan Radović.

U Izvještaju Stejt departmenta o stanju ljudskih prava u svijetu ocijenjeno je da su pravosuđe, sloboda izražavanja, korupcija i nekažnjivost glavni problemi u Crnoj Gori.

Radović je rekao da je izvještaj potvrdio sve ono na šta je GA ukazivala u prethodnom periodu.

“Iako u pojedinim djelovima nedostaju potpune informacije, ipak ponavljanje ukazivanja na loše strane konačno treba da zabrine sve nas u Crnoj Gori”, naveo je Radović.

Prema njegovim riječima, iznenađujuće je da Vlada, koja je došla na talasu nezadovoljstva prethodnom, nije uradila ništa po pitanjima koja prethodna vlada nije riješila.

“Državna administracija i dalje nije reformisana, što se može postići jedino unapređenjem profesionalizma i depolitizacijom uprave, jačanjem transparentnih izbora kandidata za mjesta u javnoj upravi”, kazao je Radović.

Pitanje korupcije je, kako je naveo, opet targetirano i dobro je što je visoko na agendi američke administracije.

“Ne čudi nas što je stavljanje (Svetozara) Marovića na crnu listu učinjeno uoči objavljivanja izvještaja”, rekao je Radović.

To, kako je kazao, može biti nagovještaj da će se na toj listi naći još osoba iz Crne Gore.

“Ali, domaći zadatak u pogledu njihovog procesuiranja moraju da urade naši državni organi”, istakao je Radović.

On je poručio da treba da budu procesuirani svi oni koji su pomogli da se osuđeni za korupciju kriju i izbjegavaju pravdu.

“Takve poruke države će voditi smanjivanju te pošasti i izgradnji Crne Gore kao sređene države na interes svih građana”, kazao je Radović.

On je pozdravio to što je u izvještaju pomenuta tema ratnih zločina, jer će se, kako je naveo, na taj način osigurati da Vlada u kontinuitetu ima obavezu da riješi pitanje ratnih zločina.

“Loši međuetnički i nacionalni odnosi se neće popraviti dok to pitanje ne bude riješeno i posebno treba insistirati da mladi budu informisani o ratnoj prošlosti”, rekao je Radović.

On je dodao da je u tom pravcu neophodna snažna aktivnost Vlade i svih državnih subjekata, ali kroz koordinaciju sa nevladinim sektorom i medijima.

Radović je naglasio da mediji moraju da budu u fokusu budućeg rada svake vlade.

Kako je naveo, bez slobodnih medija ne može se ići naprijed.

“Ono što je izostalo u izvještaju jeste da po pitanju medija nijesu potpune informacije”, rekao je Radović.

Razlog je, kako je ocijenio, to što je došlo do napretka, i po pitanju javnog servisa, ali i po pitanju rada Agencije za elektronske medije.

“Posebno kada govorimo o objektivnosti i poštovanju medijskih standarda i kontroli prodora govora mržnje na naš prostor sa televizija iz regiona”, naveo je Radović.

