Ispitati navode o diskriminatornom odnosu prema službenicima iz bošnjačkog korpusa

Podgorica, (MINA) – Ozbiljne optužbe koje su službenici bjelopoljske policije iznijeli prema starješinama u Centru bezbjednosti (CB) Bijelo Polje, zaslužuju adekvatnu i hitnu reakciju vrha Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije, kazali su iz Bošnjačke stranke (BS).

Iz te partije su pozvali nadležne u MUP-u, na čelu sa ministrom Filipom Adžićem, da sprovedu hitnu kontrolu i provjeru navoda policijskih službenika da su žrtve diskriminatornog odnosa, kao pripadnici bošnjačkog naroda.

Iz BS-a su rekli da ne žele da presuđuju prije bilo kakvih dokaznih radnji.

Bijelo Polje je, kako su istakli, multietnička sredina i nedopustivo je da se diskriminišu službenici po nacionalnom ili vjerskom ubjeđenju.

Iz BS-a su naveli da očekuju da policija bude stub otpora bilo kakvom obliku diskriminacije, a ne suprotno, da vođe policijskih uprava budu ti koji zaposlene tretiraju na nedozvoljen način.

“Imajući u vidu da smo u prethodnih godinu i po svjedočili brojnim primjerima etničkog čišćenja institucija, u čemu je prednjačila bivša ministarka Vesna Bratić, očekujemo da se navodi policijskih službenika iz Bijelog Polja do kraja provjere”, kaže se u saopštenju.

Iz BS-a su rekli da, ukoliko se dokaže da je bilo diskriminacije, očekuju da se nadređeni u policijskom sistemu u CB Bijelo Polje procesuiraju.

Crna Gora, kako su naglasili, mora da ide naprijed.

“Ukoliko neko želi da nas vraća u devedesete, kada se prema pripadnicima manjinskih naroda sijao strah, jasno poručujemo da je to vrijeme iza nas i da će ravnopravnost građana biti prioritet u radu nove Vlade“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS