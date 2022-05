Iskoristiti priliku za ubrzanje pregovora sa EU

Podgorica, (MINA) – Politička volja i spremnost Evropske unije (EU) za prijem novih članica postoje i Crna Gora treba treba da iskoristi priliku i ubrza proces pregovora, poručeno je sa sastanka ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića sa odlazećom ambasadorkom Estonije Kristi Karelson.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Krivokapić i Karelson ocijenili su da dvije države imaju tradicionalno prijateljske odnose i da Estonija od početka reformskih procesa snažno podržava evropski put Crne Gore.

To će, kako su dodali, dodatno potvrditi i najavljeni dolazak estonske delegacije u Crnz Goru.

„Na toj liniji, istaknuto je da postoji politička volja i spremnost EU za prijem novih članica, stoga treba iskoristiti momentum i ubrzati proces pregovora“, kaže se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da su Krivokapić i Karelson razgovarali o bezbjednosnoj strukturi Evrope i jačanju istočnog krila, i naglasili značaj postizanja konsenzusa članica u vezi sa prijemom Švedske i Finske u NATO.

„Uprkos ratu u Ukrajini i previranjima na globalnom planu, ocijenjeno je da je ovo vrijeme promjena i talas prilika, koje zajednički treba iskoristiti kako bi se ojačala Evropa“, navodi se u saopštenju.

