Intenziviraće aktivnosti da bi doprinijeli bržem članstvu u EU

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) intenziviraće aktivnosti kako bi ispunilo obaveze iz pregovaračkih poglavlja i time dopirinijelo što skorijem članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), poručio je resorni ministar Filip Adžić.

Iz MUP-a je saopšteno da je Adžić danas razgovarao sa šeficom Delegacije EU u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom.

Adžić je zahvalio na dosadašnjoj pomoći i podršci EU Crnoj Gori.

“Istakao je opredjeljenost Vlade da posvećeno radi na ispunjavanju evropske agende i ubrzavanju reformi. Posebnu zahvalnost izrazio je u dijelu podrške Delegacije EU u Crnoj Gori MUP-u u sprovođenju aktivnosti iz Poglavlja 24”, kaže se u saopštenju.

Popa je čestitala Adžiću stupanje na funkciju i pozdravila najavu nove vlade da je ubrzanje pregovora o pristupanju Crne Gore EU njen strateški prioritet.

Ona je, kako se navodi, pohvalila ostvarene rezultate u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala.

Popa je istakla da je potrebno ostvariti značajnije rezultate u oblasti sprečavanja šverca cigareta, jačanja kapaciteta granične policije, usklađivanja vizne politike i uopšteno ostvariti održive rezultate u svim oblastima.

