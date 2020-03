Hrapović: Hvala Vučiću na ponudi da donira respiratore koje smo naručili

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Kenan Hrapović zahvalio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na ponudi da donira tri respiratora koja je Crne Gora naručila, navodeći da vjeruje da su ta sredstva potrebnija zdravstvenom sistemu Srbije.

„Mi u Crnoj Gori razumijemo zašto Vlada Srbije nije dozvolila da naručeni respiratori dođu u Crnu Goru”, istakao je Hrapović.

Kako je naveo, cijenići ozbiljnost situacije u susjednoj državi, ta sredstva su u ovom trenutku potrebnija zdravstvenom sistemu Srbije.

“Uz podršku zdravstvenim radnicima Srbije, ljekarima i medicinskom osoblju u borbi protiv pandemije koronavirusa želim da se zahvalim Vučiću na ponudi da nam donira tri naša respiratora koja smo mi naručili za crnogorsko zdravstvo”, dodao je Hrapović.

On je poručio da je Crna Gora uvijek spremna da pomogne zdravstveni sistem i građanima Srbije, kao što je to i do sada radila.