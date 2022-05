Država oduzima cigarete vrijedne više desetina miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Država će danas oduzeti zalihu duvanskih proizvoda bez akciza, vrijednu više desetina miliona EUR, saopštili su iz Vlade.

Iz Vlade su najavili da će premijer Dritan Abazović, ministri finansija i unutrašnjih poslova, Aleksandar Damjanović i Filip Adžić, ministar bez portfelja Zoran Miljanić i direktor Uprave prihoda i carina (UPC) Rade Milošević danas posjetiti Slobodnu carinsku zonu u Luci Bar.

“UPC je naložila Carinarnici Bar da oduzme duvanske proizvode na zalihama koje vrijede više desetina miliona EUR, prethodno ne produživši rok za skladištenje duvanskih proizvoda u Slobodnoj carinskoj zoni”, naveli su iz Vlade.

