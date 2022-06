Zbog droge uhapšeno šest osoba

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je šest osoba zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su, u cilju suzbijanja ulične prodaje opojnih droga, realizovali osmomjesečnu plansku aktivnost kodnog naziva “KVART II”.

“Uhapšeni su M.J. (29), A.K. (44), R.B. (54), P.M. (20), A.M. (21), i M.G. (37)”, rekli su iz policije.

Oni su naveli da su njihovi službenici danas pretresli stanove i kuće na više lokacija u Nikšiću, Danilovgradu i Budvi.

Kako su dodali, pronađene su i oduzete četiri ampule ulja kanabisa, manja količina municije i više mobilnih telefona sa sim karticama.

“Kroz policijsko-tužilačke aktivnosti, koje su sprovođene tokom osam mjeseci, policija je došla do sumnje da su te osobe u dužem vremenskom periodu vršile takozvanu uličnu distribuciju kokaina i marihuane”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, zaplijenjeno je 15 pvc pakovanja kokaina kao i 16 pvc pakovanja marihuane.

Iz policije su kazali da je ukupno procesuirana 21 osoba.

“Osim toga, protiv M.G. je podnijeta i krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija”, rekli su iz policije.

Oni su kazali da su, po nalogu tužioca iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, osumnjičeni uz krivičnu prijavu privedene na dalju nadležnost.

