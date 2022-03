Zaplijenili tekstilnu robu, obuću i cigarete

Podgorica, (MINA) – Crnogorski carinici na Carinskom terminalu Podgorica, zaplijenili su u petak 3,55 hiljada komada raznih tekstilnih proizvoda i obuće u vrijednosti od 32,55 hiljada EUR, saopšteno je Uprave prihoda i carina (UPC).

Kako su kazali roba je zadržana po osnovu povrede prava intelektualne svojine.

Navodi se da su istoga dana u mjestu Skrbuša u opštini Kolašin, carinici u saradnji sa službenicima Uprave policije (UP), zaplijenili 30 boksova cigareta u vrijednosti od 750 EUR.

Iz UPC, rekli su da je kontrolom putničkog motornog vozila marke Dacia, podgoričkih registarskih oznaka u kom su se nalazila dva kineska državljanina, pronađeno 300 paklica cigareta bez akciznih markica.

Oni su objasnili da je po tom osnovu izdat prekršajni nalog i naplaćena dodatna kazna.

“Izvanrednom saradnjom i profesionalnim postupanjem službenika UPC i UP, još jedan pokušaj krijumčarenja je osujećen. UPC ostaje posvećena suzbijanju svih vidova krijumčarenja, a time i suzbijanju sive ekonomije i dosljednoj primjeni i poštovanju zakona i carinskih propisa”, zaključuje se u saopštenju.

