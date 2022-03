Zakon o privremenom izdržavanju djece predat u skupštinsku proceduru

Podgorica, (MINA) – Ženski klub Skupštine predao je u skupštinsku proceduru Predlog zakona o privremenom izdržavanju djece, kojim je predviđeno osnivanje Alimentacionog fonda.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Predlog zakona urađen je u saradnji sa stručnim timom nevladine organizacije (NVO) Centar za ženska prava i nakon javne rasprave koju su u vidu panela organizovali u Skupštini.

Navodi se da su javnoj raspravi prisustvovali svi zainteresovani akteri, od nadležnih institucija, Ombudsmana do relevantnih NVO.

“Ovaj zakon će, sigurne smo, obradovati ogroman broj samohranih roditelja koji se samostalno staraju o djeci, a čiji bivši partneri, uprkos odluci suda, izbjegavaju plaćanje alimentacije”, kaže se u saopštenju.

Problem naplate izdržavanja, odnosno alimentacije, kako su kazali iz Ženskog kluba, mnogo je veći od zvaničnih statističkih podataka koje prikazuju sudovi.

“Budući da se svaki roditelj ne usuđuje da protiv bivšeg supružnika podnese krivičnu prijavu zbog neplaćanja izdržavanja, posebno što i pored izricanja krivičnih sankcija, pa čak i zatvorskih kazni, djeca ne ostvare svoja prava samo dodatno bivaju povrijeđena”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je roditelj koji se brine o djetetu, a u 80 odsto slučajeva je to samohrana majka, prinuđen da se sam nosi sa teškoćama obezbjeđivanja uslova za život, podizanja, vaspitanja i obrazovanja djeteta, iako je najčešće u lošoj finansijskoj situaciji, neriješenog stambenog pitanja, nerijetko nezaposlena i diskriminisana prilikom zapošljavanja.

Iz Ženskog kluba su kazali da je, nažalost, praksa poakazala da postojeća zakonska rješenja djeci i samohranim roditeljima ne pružaju proklamovanu ustavnu zaštitu.

“Pa smo mi iz Ženskog kluba smatrale da je neophodno usvajanje Zakona o privremenom izdržavanju djece i osnivanje Alimentacionog fonda”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ženskog kluba su istakle da izbjegavanje plaćanja alimentacije ne smije biti samo porodična stvar, jer država mora u središte staviti najbolji interes djeteta, koje konačno neće ostati uskraćeno za novac koji mu po zakonu pripada.

Navodi se da će ubuduće država, ukoliko roditelj, koji je na to obavezan, to blagovremeno ne čini, redovno obezbjeđivati sredstva iz Alimentacionog fonda da dijete ne bude uskraćeno za iznos izdržavanja koje mu pripada.

“A roditelj koji duguje izdržavanje, umjesto djetetu, dugovaće državi koja ima jake zakonske mehanizme da to naplati od dužnika izdržavanja u čemu će sigurno biti mnogo efikasnija od samohranih roditelja”, kaže se u saopštenju.

Zakon će, kako se navodi, najviše uticati na najranjiviju kategoriju društva, djecu, koja će brže, efikasnije, lakše i bez nepotrebnog stresa ostvariti svoja prava.

Iz Ženskog kluba su kazale su da će to, istovremeno, i samohranom roditelju koji brine o djetetu u velikoj meri olakšati sveukupnu situaciju.

“Zato očekujemo da ovaj zakon, uostalom kao i svi koje je do sada predlagao Ženski klub se usvoji konsezusom svih”, dodaje se u saopštenju.

