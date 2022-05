Vlada zainteresovana za saradnju sa Fondacijom za otvoreno društvo

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore je zainteresovana za saradnju sa Fondacijom za otvoreno društvo i Aleksandrom Sorošem u cilju unapređenja životnog standarda građana, kazao je premijer Dritan Abazović.

On se danas sastao sa zamjenikom predsjednika Upravnog odbora Fondacije, Aleksandrom Sorošem.

Abazović i Soroš, na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, razgovarali su o regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu i podršci Fondacije u mnogim projektima koji će imati za cilj reformisanje i dostizanje evropskih standarda našeg društva.

„Vlada Crne Gore je zainteresovana za saradnju sa Fondacijom za otvoreno društvo i Aleksandrom Sorošem u cilju unapređenja životnog standarda naših građana kroz pokretanje projekata u oblasti razvoja obrazovanja, sa naglaskom na naše najmlađe“, rekao je Abazović, saopšteno je iz Vlade.

On je naveo da se slični uspješni projekti realizuju i u pojedinim državama regiona.

„Vođeni najboljim praksama želimo omogućiti mladima mogućnost sticanja obrazovanja i usavršavanja u inostranstvu“, kazao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS