Lažna dojava o bombi u vili Vektra

Podgorica, (MINA) – Dojava o bombi u vili Vektra u Podgorici bila je lažna, potvrđeno ja agenciji MINA iz Uprave policije.

Policija je jutros dobila dojavu da je postavljena eksplozivna naprava u zgradi Vila Vektra, u ulici Vuka Karadžića.

Nakon toga, policija je evakuisala zgradu i objekte u njenoj neposrednoj blizini.

Službenici policije obavili su protivdiverzioni pregled i nijesu pronašli eksplozivnu napravu.

O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac.

