Vešović: Nosilac liste DPS u Podgorici da bude Vuković

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste Demokratske partije socijalista (DPS) na lokalnim izborima u Podgorici trebalo bi da bude aktuelni gradonačelnik Ivan Vuković, ocijenio je predsjednik Odbora Glavnog grada DPS-a Časlav Vešović.

Vešović je u intervjuu Pobjedi kazao da sublimirajući pozitivne reakcije i konstruktivne kritike iz svakodnevnog razgovora sa sugrađanima, dobijaju na uvid informacije da aktuelna gradska uprava doseže simpatije i naklonost izvan dosadašnje podrške DPS-u.

On smatra da bi zato bilo prirodno da nosilac liste na narednim izborima ponovo bude čovjek koji je uspješno vodio Glavni grad, a to je Vuković.

“I kao građanin Podgorice i kao predsjednik podgoričkog odbora, dijelim takva očekivanja partijske mreže i svih onih koji vole ovaj grad, jer bez dobrog i posvećenog gradonačelnika, a takvog Podgorica već ima, nema ni razvoja po evropskim uzorima”, rekao je Vešović.

On je kazao da im u prilog takvom stanovištu, sva sprovedena istraživanja daju mnogo razloga za optimizam i da su uvjereni da će nakon lokalnih izbora biti u poziciji da formiraju većinu koja će upravljati Podgoricom i u naredne četiri godine, sa istim ili još boljim rezultatima.

“Govorim o ličnom utisku na temelju iskustva i prikupljenih impresija građana i članova, ali shodno partijskoj proceduri, nadležni organi će donijeti konačnu odluku o nosiocu i najboljem sastavu oborničke liste sa kojom ćemo se predstaviti”, naveo je Vešović.

On je kazao i da bi na listi DPS-a trebalo da se nađu samo kompetentni i nekompromitovani kadrovi.

