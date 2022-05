Veselinov: Novi poraz za svetosavsku platformu

Podgorica, (MINA) – Odluka Vaseljenske patrijaršije da prizna crkvenu hijerarhiju u Sjevernoj Makedoniji, odnosno Makedonsku pravoslavnu crkvu za kanonsku Orhidsku arhiepiskopiju, novi je, težak udarac politici svetosavlja koju vodi Srpska pravoslavna crkva (SPC), a koja predstavlja platformu velikosprske politike, smatra profesor Dragan Veselinov.

Veselinov je kazao da za Pobjedu da ne očekuje da će se SPC pomiriti sa odlukom Vaseljenske patrijaršije za koju smatra da otvara prostor i za definisanje pozicije crkve u Crnoj Gori ali ističe da je to mnogo kompleksnije pitanje nego što je slučaj u Sjevernoj Makedoniji.

Prema njegovim riječima, politici svetosavlja prvi se poraz dogodio u Hrvatskoj kada je, kako kaže, izgubila svoju organizaciju i doprinijela propasti srpskog naroda u Baniji, Lici, Kordunu i Slavoniji, „a nikada nije zatražila oproštaj srpskog naroda za to“.

“riznanjem Ohridske arhiepiskopije, ona je pretprjela drugi poraz, sada ostaju još dvije teritorije na kojima se ona „rve“ za prevlast, to su Crna Gora i Bosna i Hercegovcina”, ocijenio je Veselinov.

Kako je prije dva dana saopštila Vaseljenska patrijaršija, odlukom njenog Svetog sinoda otklanja se višedecenijski raskol nametnut Ohridskoj arhiepiskopiji, obnovljenoj u liku MPC.

“Presvetoj Crkvi srpskoj ostavljeno je da reguliše administrativna pitanja koja postoje između nje i Crkve u Severnoj Makedoniji, svakako u okviru kanonskog akta i crkvenog predanja – navedeno je iz Vaseljenske patrijaršije.

Makedonska pravoslavna crkve se 1967. jednostrano odvojila od SPC ali njeno kanonsko ustrojstvo niko nije priznao od ostalih pomjesnih kanonskih crkava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS