VCG na NATO vježbi u Norveškoj

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Vojske Crne Gore (VCG) učestvovaće na NATO vježbi “Cold Response 2022”, koja će se tokom marta i aprila održati u Norveškoj, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora su naveli da će četiri crnogorska oficira iz prvog Pješadijskog bataljona stati rame uz rame sa 30 hiljada kolega iz oružanih snaga 26 zemalja NATO članica, saveznica i partnera.

„Cold Response je redovna vježba, koja se održava svake druge godine u Norveškoj u cilju razvoja odbrambenih sposobnosti i jačanja interoperabilnosti učesnica, kako bi NATO, sa saveznicima i partnerima, bio spreman da odgovori svakom izazovu“, kaže se u saopštenju.

