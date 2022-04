Uputili novu urgenciju povodom molbe za izručenje Marovića

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava (MPLJMP) danas je ponovo uputilo urgenciju Ministarstvu pravde Srbije u vezi sa molbom za izručenje Svetozara Marovića.

Kako je saopšteno iz MPLJMP, presedan je da se zahtjev za izručenje ponavlja u periodu kraćem od pola godine, posebno imajući u vidu da je molba sa urgencijama više puta obnavljana i da nije dobijen odgovor.

„Što posebno čudi jer se međunarodna saradnja u krivičnim stvarima sa Srbijom u ostalim predmetima odvija u duhu kvalitetne, pravovremene i efikasne saradnje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da meritum ekstradicije predstavlja sui generis međunarodno-pravni institut, nastao kao rezultat dugotrajnog razvoja država posvećenih pravnim principima i borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, kao i postepenim odricanjem dijela svog suvereniteta.

„Te upliv bilo kog eksternog uticaja reflektuje se ozbiljnim narušavanjem međunarodnog kredibiliteta i respektabilnosti u bilateralnim i multilateralnim odnosima bilo zamoljene, bilo države molilje u kontekstu međunarodne saradnje u krivičnim stvarima“, dodaje se u saopštenju.

Iz MPLJMP su podsjetili da je u ranijim odgovorima država dala garancije da će Maroviću biti obezbijeđeno adekvatno liječenje i da načelo specijalnosti decidno propisuje da izručeno lice ne može biti krivično gonjeno, podvrgnuto izvršenju kazne ili bilo kojoj drugoj mjeri ograničenja slobode za bilo koje krivično djelo izvršeno prije izručenja, a koje nije predmet izručenja.

Kako su naveli, imajući to u vidu, oglušavanje o navedenim zahtjevima onemogućava punu primjenu Evropske konvencije o ekstradiciji i Bilateralnog ugovora između Crne Gore i Srbije o izručenju.

„Potreba zaštite javnog interesa, vladavine prava i međunarodnog prava podržava odluka

Ministarstava finansija i vanjskih poslova SAD koji su uveli ekonomske sankcije Maroviću označenog kao aktera koji ugrožava regionalnu stabilnost kroz korupciju, kriminalne aktivnosti i destabilizaciju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je bilateralna saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije i svih oblika kriminaliteta jedan je od ključnih prioriteta na agendi rada MPLJMP.

„U pravcu kontinuirane saradnje sa sistemom judikature Srbije, vjerujemo da će se predmet dugogodišnje molbe i više upućenih urgencija razmotriti i na osnovu ratifikovanih akata na temelju bona fide i međunarodno-pravnih principa kao i u dosadašnjoj saradnji efikasno reagovati“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS