U oktobru 185 preminulih od koronavirusa

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je u oktobru od posljedica infekcije koronavirusom preminulo 185 osoba, 40 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Broj preminulih u oktobru manji je za 5,6 odsto u odnosu na septembar, kada je od posljedica koronavirusa preminulo 196 osoba.

Najveći broj preminulih, od početka pandemije, zabilježen je u martu ove godine, kada je preminula 271 osoba.

Ukupan broj preminulih, povezanih sa COVID-19 infekcijom, u Crnoj Gori je 2.107.

Masovna vakcinacija protiv COVID-a 19 počela je 4. maja.

