SD: Protiv tajnih dilova oko Otvorenog Balkana i Temeljnog ugovora

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) će iskoristiti sva pravna i politička sredstva da sačuvaju interes Crne Gore kako u vezi sa Otvorenim Balkanom, tako i sa tajnim pregovorima oko ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), o kojem građani ne znaju ništa, zaključilo je Predsjedništvo te stranke.

Na sjednici Predsjedništva zaključeno je da će Socijaldemokrate, kako su odbile učešće u vlasti, u kojoj glavnu riječ suštinski vodi predsjednik susjedne države, a suverenističke partije su marginalizovane i svedene na nivo ikebane, tako biti protiv očitih tajnih i ličnih dilova u vezi sa Otvorenim Balkanom i manipulacijama Temeljnim ugovorom.

“Koji treba da bude usaglašen javno i dostojanstveno, a ne u ponižavajućem i tajnom procesu”, kaže se u saopštenju SD-a.

U toj stranci smatraju da je Otvoreni Balkan kukavičije jaje Crnoj Gori, a da građani moraju dobiti odmah na uvid Temeljni ugovor, koji, kako su rekli, premijer Dritan Abazović krije, što upućuje na zakidanje interesa Crne Gore u procesu usaglašavanja.

“Abazović do sada nije dao niti jedan argument za inicijativu Otvoreni Balkan, jer ih nema, a ipak se na njoj insistira zbog dilova i tajno preuzetih obaveza prema “važnim regionalnim igračima”, koji su ga suštinski i oktroisali na mjesto premijera naše, a suštinski tuđe vlade”, saopšteno je na sjednici Predsjedništva.

Navodi se da je naglašeno da će SD i u drugim temama nastaviti beskompromisnu borbu i biti praviti čiste izbore, umjesto trulih kompromisa.

Iz SD-a su kazali da su na sjednici Predsjedništva razmatrani, oktobarski lokalni izbori.

“Naglašeno da će SD inovirati pristup lokalnim temama i da je potrebno da se politika na državnom nivou koju trenutno Socijaldemokrate vode, dodatno reflektuje i na lokalni nivo”, navodi se u saopštenu.

Zaključeno je da SD “neće razočarati one koji im svakodnevno prilaze i koji vjeruju u njihovu politiku građanske, državotvorne partije koja ne pravi kompromise na štetu države, i uz to stalno kompetentno obrađuju životne teme.

“Naša partija ima stručnih kapaciteta da se bavi upravo temama životnog standarda i socijalne sigurnosti, one su naš programski prioritet i insistiraćemo na njima beskompromisno”, zaključeno je na sjednici Predsjedništva.

