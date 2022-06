Savjet za prava djeteta biće uzdignut na premijerski nivo

Podgorica, (MINA) – Savjet za prava djeteta će, prvi put u političkoj istoriji Crne Gore, biti uzdignut na premijerski nivo, kazao je premijer Dritan Abazović povodom Međunarodnog dana djece.

Time se, kako je naveo, želi poslati jasna poruka da 43. Vlada Crne Gore u fokusu interesovanja ima zaštitu i prava djece, cijeneći je kao oblast koja nadilazi sve političke razlike i teme.

Abazović je istakao da će Vlada, u smislu sprovođenja sveobuhvatnih reformi sistema socijalne i dječje zaštite i poboljšanja socijalne inkluzije ranjivih grupa, u skladu sa međunarodnim standardima, djelovati u pravcu unapređenja interresorne saradnje i povećanja budžetskih izdvajanja za ostvarivanje prava djeteta.

Prema njegovim riječima, Vlada će raditi u pravcu poboljšanja dostupnosti i kvaliteta socijalne i zdravstvene zaštite i obrazovanja za svu djecu, kao i sprečavanja svih oblika nasilja nad djecom i poboljšanja ostvarivanja posebnih mjera zaštite djece.

„Nastavljamo još snažnije sa radom – za djecu Crne Gore“, poručio je Abazović.

