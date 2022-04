Renovirane tri zdravstvene ustanove

Podgorica, (MINA) – Specijalna bolnica Brezovik, domovi zdravlja u Herceg Novom, Plavu i Gusinju renovirani su i adaptirani u sklopu projekta Za ljepše zdravstvene ustanove, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora su kazali da taj projekat realizuje u saradnji sa kompanijom Cerovo i Radio televizijom Crne Gore.

Resorna ministarka Jelena Borovinić Bojović navela je da je kompanija Cerovo za adaptaciju i renoviranje pet zdravstvenih ustanova opredijelila 60 hiljada EUR.

“Do sada su u okviru ovog projekta završeni radovi u tri od pet planiranih zdravstvenih ustanova i to u Specijalnoj bolnici Brezovik, Domu zdravlja (DZ) u Herceg Novom, kao i u Plavu i podstanici u Gusinju”, rekla je Borovinić Bojović.

Ona je kazala da su radovi u tim ustanovama porazumijevali adaptaciju i renoviranje mokrih čvorova, kao i neophodne molerske i druge radove “u skladu sa onim što je bilo najurgentnije, a što je decenijama unazad bilo zanemareno i zapušteno”.

“Plan je da se najkasnije u junu završe radovi i u DZ na Žabljaku i Boanu” navela je Borovinić Bojović.

Ona je poručila da raduje činjenica da je i ta inicijativa kompanije Cerovo, koja je, prema njenim riječima, godinama prepoznata po svom društveno-odgovornom poslovanju, usmjerena ka pomoći zdravstvenom sistemu.

“Pored Cerova i njihovog partnera Neoton, zahvalnost dugujemo i Javnom servisu koji obezbjeđuje vidljivost, kroz kontinuirano medijsko praćenje i promovisanje svih aktivnosti za vrijeme trajanja projekta” istakla je Borovinić Bojović.

U saopštenju se kaže da je ona ocijenila da je takva zajednička inicijativa pokazni primjer kako odgovorni subjekti i partneri djeluju u korist javnog interesa, zdravlja građana i uslova u kojima se odvija zdravstvena zaštita.

Kako se navodi, Borovinić Bojović je naglasila da je uvjerena kako će se i u budućnosti realizovati slični projekti, koj za cilj imaju humanu misiju.

