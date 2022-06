Protiv organizovanog kriminala potrebne jake institucije i politička volja

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori su za borbu protiv organizovanog kriminala potrebne jake institucije, politička volja i dobra saradnja sa drugim državama, posebno susjedima, kazao je specijalni predstavnik za Jugoistočnu Evropu i potpredsjednik Parlamentarne skupštine (PS) OEBS-a, Azaj Gulijev.

On je rekao da je organizovani kriminal rak rana mnogih zemalja u svijetu.

“Za borbu protiv njega potrebne su vam jake institucije, potrebna vam je politička volja i veoma dobra saradnja sa drugim državama, posebno sa vašim susjedima“, rekao je Gulijev u intervjuu agenciji MINA.

Kako je naveo, misija OEBS-a u Crnoj Gori je različitim obukama i ekspertizom u oblasti vladavine prava pomogla crnogorskim institucijama.

“A kako sam čuo od šefice Misije OEBS-a u Crnoj Gori, ambasadorke Dominik Vag, Misija će nastaviti da podržava institucije koje su zadužene za vladavinu prava, posebno sektor policije i bezbjednosti“, dodao je Gulijev.

On je istakao da je tokom posjete primjetio da postoji nešto što je zajedničko svim političkim partijama, a to je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je, kako je ocijenio, veoma obećavajuće za budućnost Crne Gore.

Na pitanje kako rat u Ukrajini može uticati na Zapadni Balkan, Gulijev je rekao da svaki rat, bilo gdje, može uticati na neke zemlje u svijetu, a posebno na susjedne države.

„U slučaju tekućeg rata u Ukrajini, on već pogađa region Zapadnog Balkana – poskupljenje goriva i hrane posljednjih mjeseci rezultat je rata u Ukrajini“, pojasnio je Gulijev.

On je naveo da Rusija izvozi gas i gorivo, a da je Ukrajina veliki proizvođač hrane i zato su cijene hrane i goriva više nego što su bile prije rata, ne samo na Zapadnom Balkanu, već́ i drugdje.

„Govorio sam o materijalnim stvarima, a kada je riječ o ljudskim bićima i gubitku ljudskih života, to je zaista jako tužno – afekat koji kroz medijska izvještavanja možete osjetiti u svakoj kući. Sigurno u svakoj zemlji Zapadnog Balkana ima izbjeglica iz Ukrajine“, rekao je Gulijev.

Gulijev je podjestio da je PS OEBS-a osudila invaziju i da poziva Rusiju da zaustavi rat.

On je, o inicijativi Otvoreni Balkan, kazao da vjeruje da je svaka inicijativa koja promoviše konstruktivnu regionalnu saradnju pozitivna, njegove manifestacije uključuju slobodno kretanje ljudi i robe.

„Smatram da bi sve oblike regionalne saradnje, kako bi se povećale mogućnosti za postizanje željenih rezultata, idealno trebalo koncipirati uzimajući u obzir odgovarajuće spoljno-političke prioritete, koji, kako sam shvatio tokom svoje posjete regionu, ostaju veoma povezani sa procesom pridruživanja Evropskoj uniji (EU)“, kazao je on.

Gulijev je rekao da šire gledano, veća regionalna saradnja, osim toga što katalizira veći osjećaj regionalnog vlasništva, jača izgradnju povjerenja kroz međuljudske kontakte.

On je istakao da inicijative koje njeguju taj krajnji cilj podstiču razmjenu najboljih praksi koje, zauzvrat, ubrzavaju implementaciju nacionalnih reformskih agendi.

Govoreći o manjinskoj vladi, Gulijev je rekao da je ona rezultat dogovora političkih partija u Crnoj Gori i da PS OEBS-a poštuje odluku crnogorske Skupštine.

On je istakao da se od čelnika institucija i od opozicionih partija čulo da je njihov cilj borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, a da bi se to ostvarilo, prema riječima Gulijeva, potrebno je da sve pravosudne institucije budu na svom mjestu.

Gulijev je pozvao da se popune sve upražnjene sudijske pozicije.

„Potreban je dijalog između parlamentarnih partija, zbog čega smo ih pozvali da se ujedine oko ovog veoma važnog pitanja za vašu zemlju“, rekao je Gulijev.

On smatra da će političke partije koje se udruže oko odluke o popunjavanju upražnjenih mjesta u pravosuđu sigurno na sljedećim izborima biti nagrađene od građana.

„Nakon susreta sa većinom političkih lidera u Podgorici, moj je utisak da će oni biti dio reformskog procesa i da su svjesni političkog momenta za evropske integracije Crne Gore“, istakao je on.

Upitan šta bi trebalo da budu pripriteti u radu Vlade Crne Gore, da bi se ubrzao evropski put, Gulijev je kazao da na to pitanje bolje može odgovoriti šefica Delegacije EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa.

„Ipak, rekao bih da prioriteti nijesu samo za Vladu, već i za Skupštinu. EU integracije su, kako sam shvatio, glavni cilj svih političkih lidera, a da biste bili uspješni u EU integracijama, potrebno je da prođete niz reformi koje zahtijevaju usvajanje zakona u Parlamentu“, kazao je Gulijev.

Gulijev je naveo da EU integracije zahtijevaju naporan rad institucija koje su zadužene za vladavinu prava i da cijelo društvo treba da bude uključeno u taj proces.

On je istakao da je upornim radom moguće ubrzati proces integracija, kao što je to bio slučaj sa zemljama regiona koje su već članice EU.

„Svjestan sam da kao specijalni predstavnik PS OEBS-a za jugoistočnu Evropu ne mogu da komentarišem ubrzanje ka evropskim integracijama, ali mogu da pozovem sve političke partije na međustranački dijalog kako bi napredovali i imali prosperitetnu zemlju“, naveo je Gulijev.

Kako je dodao, u posjetama svim državama Zapadnog Balkana, čuo je isto od svakog sagovornika – da su integracije u EU jedini način da se donese održiv mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu.

