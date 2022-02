Protest protiv formiranja manjinske vlade

Podgorica, (MINA) – Grupa građana protestovala je večeras u Podgorici zbog namjere da dio političkih subjekata u crnogorskom parlamentu formira manjinsku vladu uz podršku poslanika Demokratske partije socijalista (DPS).

Sa protesta je poručeno da neće dozvoliti prekrajanje izborne volje građana, prenosi portal Radio-televizije Crne Gore.

Građani su se okupili na kružnom toku kod Kapital Plaze, gdje su razvili transparent protiv predloga da se formira manjinska vlada uz podršku DPS-a.

Demokratska Crna Gora ranije je saopštila da je okupljanje zbog “prekrajanja izborne volje građana” najavljeno za srijedu u Podgorici.

