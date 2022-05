Prioritet reforma javne uprave i povećanje transparentnosti

Podgorica, (MINA) – Reforma javne uprave i digitalne transformacije i povećanje njene transparentnosti, jednakosti i pristupačnosti biće prioritet u Ministarstva javne uprave (MJU) je , saopštio je resorni ministar Marash Dukaj.

Dukaj je danas razgovarao sa stalnom predstavnicom UNDP-a, Danijelom Gašparikovom

“Uspješna saradnja MJU i UNDP-a ogleda se kroz kvalitetno vođene zajedničke projekte sprovođene u prethodnom periodu, a dinamična saradnja biće nastavljena i ubuduće”, poručeno je sa sastanka.

Dukaj je, kako se navodi, posebno istakao značaj saradnje sa UNDP na planu reforme javne uprave i digitalizacije kroz projekte „Podrška stvaranju transparentnije, efikasnije i servisno orijentisane javne uprave“ i „E-servisi i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora protiv Covid-19“, koje finasira Evropska unija.

“Rezultat saradnje je ubrzavanje digitalne transformacije javne uprave u Crnoj Gori, omogućavanjem efikasnog pružanja digitalnih usluga koje zadovoljavaju potrebe građana i privrede”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se time pojednostavljuju procedure, povećava transparentnost procesa i unaprijeđuje efikasnost javne uprave.

“Prioritet rada MJU je kreiranje strateških pravaca razvoja na planu reforme javne uprave i digitalne transformacije i povećanje transparentnosti, jednakosti, pristupačnost rada državne uprave, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, koju karakteriše rast povjerenja građana u njen rad i približavanje standardu i nivou koje imaju države Evropske unije“, kazao je Dukaj.

Gašparikova je kazala da je zadovoljna zbog spremnosti za nastavak uspješnog partnerstva, posebno u oblastima reforme javne uprave, jačanju kapaciteta lokalnih samouprava i uspostavljanja i razvoja eUprave.

„Građanke i građani očekuju da javne usluge na svim nivoima budu dostupne, brze, jednostavne i ekonomične. Odgovorna, inkluzivna i transparentna javna uprava mora razumjeti potrebe građana i privrede i obezbijediti efikasan sistem, pritom vodeći računa o zaštiti ličnih podataka i bezbjednosti informacija”, rekla je ona.

Prema riječima Gašparikove, kroz nacionalni okvir interoperabilnosti, a koristeći potencijal koji nudi digitalna tehnologija, sve strukture u okviru sistema javne uprave treba da budu fokusirane na pružanje što kvalitetnijih usluga, na inovacije i prilagođavanje potrebama savremenog društva.

