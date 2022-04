Presjekli krijumčarenje, uhapšeno šest osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su u dvije koordinirane akcije presjekli pravce krijumčarenja na području Rožaja i Nikšića i uhapsili šest osoba, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, sprovodeći operativne aktivnosti presječena su dva pravca krijumčarenja u koordiniranim akcijama u Rožajama i Nikšiću, u blizini granice sa Srbijom, odnosno Bosnom i Hercegovinom.

“Pored pronađenih i oduzetih 142 paketa cigareta različitih marki uhapšeno je šest osoba, i privremeno je oduzeto šest motornih vozila koja su korišćena za izvršenje krivičnih djela”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u objektu u vlasništvu B.M. iz Rožaja policija pretresom pronašla i oduzela 62 paketa cigareta bez akciznih markica, kafu, raznu tekstilnu garderobu.

“Kao i četiri terenska motorna vozila, od kojih tri bez registarskih oznaka koja su, kako se sumnja, korišćena za izvršenje krivičnog djela”, dodaje se u saopštenju.

B.M. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina i sproveden nadležnom državnom tužiocu.

“U drugoj akciji, u blizini granice sa BiH kontrolisana su dva vozila, Mercedes ML i kombi Folksvagen transporter u kojem je pronađeno 80 paketa cigareta bez akciznih markica. Cigarete i vozila su oduzeti”, navodi se u saopštenju.

Zbog sumnje da su izvršili krivično djelo krijumčarenje u pokušaju uhapšeni su V.D. (25), V.D. (44), V.N. (56), M.M. (41) i V.M. (20) iz Nikšića.

Dodaje se da se u saradnji sa nadležnim državnim tužiocem sprovode dalje aktivnosti, pretresanje više lokacija na teritoriji Nikšića, kao provjera i utvrđivanje činjenica i okolnosti u odnosu na eventualnu povezanost sa određenim krivičnim djelima iz prethodnog perioda.

