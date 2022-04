Pozvali poslovnu zajednicu da pomogne ukrajinskim izbjeglicama

Podgorica, (MINA) – Delegacija Evropske unije (EU) u Podgorici i Privredna komora (PKCG) pozvale su poslovnu zajednicu da se priključi akciji pomoći ukrajinskim izbjeglicama u Crnoj Gori.

Iz PKCG su naveli da je, na sastanku predsjednice te asocijacije Nine Drakić i šefice delegacije EU Oane Kristine Pope, konstatovano da Crveni krst zbrinjava oko šest hiljada izbjeglih iz ratom zahvaćene Ukrajine.

Kako je saopšteno, na sastanku je ocijenjeno da je potrebna podrška u obezbjeđivanju osnovnih životnih namirnica, kao i opreme i hrane za bebe.

Drakić je istakla da je PKCG uputila finansijsku pomoć kolegama iz ukrajinske Privredne komore, kao i da će dalje angažovano djelovati kako bi podstakla kompanije da u što većoj mjeri podrže aktivnosti crnogorskog Crvenog krsta.

“Zaključeno je da je PKCG spremna da pruži logistiku za podršku, koju bi opredijelili crnogorski privrednici, uz podsjećanje da kanali pomoći već funkcionišu posredstvom ukrajinske ambasade u Podgorici i Crvenog krsta Crne Gore”, kazali su iz PKCG.

Oni su naveli da je, tokom razgovora, razmatran uticaj aktuelne globalne krize na ekonomska kretanja u Crnoj Gori.

“Istaknuta je neohodnost brze reakcije donosilaca odluka i deblokade institucija, kako bi se negativni efekti krize, koji se prevashodno ogledaju u rastu cijena na tržištu, ublažili u interesu crnogorske privrede i građana”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Popa je kazala da izazove sa kojima se susrijeće Crna Gora dijele sve evropske države, kao i da je raduje evidentan oporavak crnogorske ekonomije u odnosu na početak pandemije.

Popa je istakla je da je PKCG važan partner u evropskom integracionom procesu Crne Gore i značajan činilac ekonomskog razvoja.

“Sagovornice su razgovorale i o važnosti kreiranja robnih rezervi, da bi se amortizovale nestabilnosti na tržištu, kao i o izazovima zbog trenutno onemogućenog uvoza brašna iz Srbije”, rekli su iz PKCG.

Oni su naveli da je poseban osvrt napravljen na temu realizacije zajedničkih projekata Crne Gore i sistema EU podrške.

Tokom sastanka najavljeno je održavanje drugog Sajma EU projekata koji organizuju PKCG i Kancelarija za evropske integracije, kao i proslava Dana Evrope u organizaciji EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS