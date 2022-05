Požar u Centru za patologiju, nema povrijeđenih

Podgorica, (MINA) – U Centru za patologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) danas je nakon 15 sati izbio požar u kojem, kako su rekli iz te ustanove, nije bilo povrijeđenih.

“KCCG je prijavio nadležnima požar koji je nakon 15 sati izbio u Centru za patologiju. Povrijeđenih nema”, kaže se u saopštenju KCCG-a.

Kako se dodaje, materijalna šteta i uzrok požara biće utvrđeni u zakonskim procedurama.

