Postavljen cvjetni tepih na Cetinju povodom Dana Evrope

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) u Crnoj Gori danas je, povodom Dana Evrope, na trgu ispred Dvorca kralja Nikole na Cetinju postavila tepih satkan od 33,5 hiljada sadnica cvijeća.

Iz Delegacije EU u Crnoj Gori kazali su da su cvjetni tepih, na površini od 230 metara kvadratnih, svečano otvorili ambasadorka Oana Kristina Popa i gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković.

Navodi se da je Popa objasnila da je dizajn tepiha inspirisan motivima cvijeća na parketu u dvorcu, čime se spajaju crnogorska i tradicija EU, jer svake druge godine sličan cvjetni tepih krasi glavni gradski trg u Briselu.

“Kombinovanje crnogorske i briselske tradicije je simboličan spoj, koji predstavlja naše prijateljstvo, partnerstvo i svijetlu zajedničku budućnost. Osim toga, svih trideset tri hiljade i petsto sadnica je lokalno uzgojeno i nabavljeno, jer smo željeli da podržimo lokalne cvjećare“, kazala je Popa.

Ona je pozvala građane Cetinja i drugih gradova da posjete ovu cvjetnu kreaciju i pridruže se u obilježavanju Dana Evrope.

Ističe se da je Popa poslala i poruku solidarnosti i podrške Ukrajini.

“Naše srce je uz Ukrajinu koja se brani od agresije. Naše srce je takođe utkano u ovaj cvjetni tepih. EU i Crna Gora kao njen partner nastaviće da podržavaju ukrajinski narod na svaki mogući način“, poručila je Popa.

Đurašković je, kako se navodi, naglasio da Cetinju pripada čast da se u njemu slavi Dan Evrope, jer iza sebe ima slavnu prošlost kraljevske prijestonice sa 12 diplomatskih poslanstava, koje podsjećaju da je Crna Gora bila 27. međunarnodno priznata država na svijetu.

“Naši sugrađani drže čas cijeloj Evropi kako se protestuje protiv agresije ruskog režima na nedužne ukrajnske građane i državu i želim javno da im se u ime grada zahvalim. Današnji dan zbog toga posvećujemo evropskom miru, slobodi i zajedništvu sa željom da naredni Dan Evrope dočekamo u miru i na Cetinju i u Briselu i u Kijevu“, kazao je Đurašković.

Iz Delegacije EU rekli su da že cvjetni tepih, koji je osmislila pejzažna arhitektica Jelena Jestrović, biti postavljen do 10. maja, da će nakon toga, sve sadnice biti posađene u parkovima i dvorištima javnih institucija, škola i vrtića na Cetinju.

“U „tkanju“ cvjetnog tepiha, EU u Crnoj Gori imala je pomoć Prijestonice Cetinje, kao i drugih partnera, među kojima su banke Erste, Crnogorska komercijalna banka, Addiko i NLB, lanac marketa IDEA, kompanije Air Montenegro i Ina, Nacionalna turistička organizacija, hoteli Regent i Hilton”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su pored cvjetnog tepiha, građani Cetinja i turisti mogli da uživaju i u Polinatoru parku – čudesnom svijetu insekata oprašivača.

“Polinator Park je nevjerovatna virtuelna stvarnost, o vjerovatnoj budućnosti koja nas čeka, ako ostanemo bez insekata oprašivača. Ovaj virtuelni svijet predstavlja spoj zološkog vrta, tematskog parka, interaktivnog muzeja i kristalne kugle”, objasnili su iz Delegacije EU.

Cvjetni tepih jedna je od aktivnosti, koju će EU info centar i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovati tokom maja, koji predstavlja Mjesec Evrope.

