Osoba koja je prijetila Zekoviću nije u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Osoba koja je prijetila građanskom aktivisti Aleksandru Saši Zekoviću, prema informacijama Uprave policije, ne nalazi se u Crnoj Gori.

Iz Uprave policije su saopštili da njihovi službenici, u odnosu na prijavu koju je Zeković podnio Centru bezbjednosti Podgorica, u saradnji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti i postupaju po nalozima tog tužioca.

“Prema raspoloživim informacijama Uprave policije osoba koja je uputila prijetnje Zekoviću se ne nalazi u Crnoj Gori”, naveli su iz policije.

