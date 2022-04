Od ponedjeljka novo radno vrijeme Call centra

Podgorica, (MINA) – U Call centru Instituta za javno zdravlje (IJZ) od ponedjeljka će na snazi biti novo radno vrijeme, saopšteno je iz IJZ-a.

Iz IJZ-a su kazali da će Call centar 1616 radnim danima raditi od devet do 14 sati, dok će vikendom i tokom državnih praznika raditi od deset do 13 sati.

“Preko linije 1616 više neće biti moguće zakazivanje testiranja na SARS-CoV-2 za osobe kojima je negativan nalaz potreban zbog prijema u bolnicu, radi liječenja ili neke planirane dijagnostičke procedure”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, zakazivanje neće biti moguće ni za osobe kojima je negativan nalaz neophodan radi ulaska u centre za socijalno zbrinjavanje i druge vrste kolektivnog smještaja.

“Za potrebe zakazivnja tih testiranja, ubuduće je neophodno da se stanovništvo obrati nadležnim domovima zdravlja”, rekli su iz IJZ-a.

