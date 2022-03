Obradović: Bez prigovora na lokalnim izborima u Beranama

Podgorica, (MINA) – Opštinska izborna komisija (OIK) Berane nije dobila nijedan prigovor povodom izbora koji su u tom gradu održani u nedjelju, kazao je predsjednik komisije Vladimir Obradović.

On je agenciji MINA rekao da očekuje da će u četvrtak objaviti konačne rezultate, ali da sve zavisi od toga hoće li biti prigovora.

“Još nemamo nikakve prigovore i ne očekujemo ih”, istakao je Obradović.

Obradović je naveo da je na lokalnim izborima u Beranama glasalo 64 odsto građana.

Prema preliminarni rezultatima koalicija “Da za Berane i Crnu Goru” osvojila je na izborima devet mandata, a Socijalistička narodna partija sedam.

Koalicija “Za budućnost Berana” i Demokrate osvojili su po šest manadata, Berane sad četiri, Prava Crna Gora dva i Ujedinjena Crna Gora jedan mandat.

U Beranama je u izbornoj trci bilo osam izbornih lista.

