Narod u Crnoj Gori da prevaziđe podjele

Podgorica, (MINA) – Mitropolija crnogorsko-primorska pozvala je narod u Crnoj Gori da što prije prevaziđe svoje stare i nove podjele.

To je, u vaskršnjoj poruci, naveo mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije.

Joanikije je kazao da je Hristovo bogočovječansko djelo spasenja obilježeno njegovim vaskrsenjem i pobjedom nad smrću.

“U svjetlosti Hristovog vaskrsenja, gledamo na njegovo ovaploćenje, na propovjed Jevanđelja i mnoga čudesa koja je učinio”, rekao je Joanikije.

On je naveo da se Hristovo dobrovoljno stradanje, primanje kleveta i krajnjeg poniženja, krsne smrti i pogreba može prihvatiti i slaviti samo u svjetlosti njegovog vaskrsenja iz mrtvih.

“Ono je svjetlopobjedni svršetak jedinstvene i neponovljive, kosmičke drame u kojoj se Gospod Isus Hristos javio kao pobjednik nad đavolom, grijehom i smrću. Ova trostruka Hristova pobjeda donijela je slobodu i spasenje rodu ljudskom. Zbog toga je Hristos nazvan novim Adamom”, naveo je Joanikije.

Joanikije je istakao da se taj ključni događaj vjere zove Pashom, prelaskom iz smrti u život.

“Iako se dogodilo u davna vremena vaskrsenje Hristovo nije kao mnogi drugi istorijski događaji ostalo zarobljeno u prošlosti nego ima neprolazni smisao i vječno dejstvo”, istakao je Joanikije.

Kako je naveo, vaskrsenje je praznik nove tvari i novog života, praznik sabornosti i bratskog zajedništva.

“Radujući se ovom svijetlom prazniku, draga braćo i sestre, izmirimo se međusobno i u ljubavi Božijoj zagrlimo i cjelivajmo jedni druge da bismo dostojno slavili Pashu Gospodnju i našu. Po tome će svi poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubavi među sobom”, poručio je Joankije.

Joanikije je kazao da te Spasiteljeve riječi pravoslavni hrišćani treba ne samo da zapamte, nego i da ih uvijek na djelu svjedočimo.

“Hrišćanska ljubav nije teorija ni učenje nego djelo. To je posvjedočio Spasitelj naš Gospod Isus Hristos koji je svoju živonosnu krv prolio za svakog čovjeka i za sve narode svijeta”, kazao je Joanikije.

On je poručio da treba otvoriti srca i duše prema onima koji drugačije misle i, kako je dodao, neka razlike budu povod i izazov za dobar i plodonosan dijalog, a ne za mržnju i podjele.

On je istakao da ka opštem dobru slobodnih naroda treba ići kroz uvažavanje ljudskog dostojanstva i sretanje različitih mišljenja, a ne kroz isključivost i zavođenje jednoumlja čemu je isuviše sklon, od Boga otuđeni, današnji svijet.

“Gledajući oko nas na duboke podjele, na sveopštu zabrinutost zbog narastanja nesporazuma i umnožavanja sukoba u cijelom svijetu pozivamo naš blagovjerni narod u Crnoj Gori da što prije prevaziđe svoje stare i nove podjele”, poručio je Joanikije.

Joanikije je kazao da je u bratskom miru i međusobnom poštovanju zalog opstanka i svakog napretka.

“Osnažimo se bratskim jedinstvom u ljubavi Hristovoj, čuvajmo duhovno nasljeđe svetoga Save i Njegoša, svetog Vasilija ostroškog i svetog Petra cetinjskog, čuvajmo svetinje, ne zaboravljajmo ljepotu i polet Litija koje su obnovile našu crkvenost i sabornost”, rekao je Joanikije.

Kako je rekao, moleći se za mir i bratsku slogu u Crnoj Gori “ne zaboravljamo ni dragu nam mnogostradalnu Ukrajinu”.

“Neka oružje zaraćene i zavađene braće što prije uzmakne pred dijalogom, da bi se vratio mir i spokojstvo blagoslovenoj Ukrajini i cijelom njenom narodu”, poručio je Joanikije.

On je naveo da će, saosjećajući sa njihovom nesrećom, vrata naših srca i domova biti otvorena za sve ukrajince koji su izbjegli u Crnu Goru.

“Spremni smo da im pomognemo u svakom pogledu, a ponajviše da im pružimo bratsku ljubav i utjehu sve dok ih Bog ne obraduje povratkom njihovoj otadžbini”, dodao je Joanikije.

