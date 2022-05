Na Cetinju obilježen Dan pobjede nad fašizmom

Podgorica, (MINA) – Cetinje ima instikt da prepozna fašizam i ne treba mu komanda da ustane protiv njega, poručeno je sa skupa građana, koji su u Prijestonici obilježili 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom.

Nakon okupljanja u gradu, građani su krenuli na Belveder, prenosi Pobjeda.

Saradnik na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore Nemanja Batrićević naveo je da traju “dvije stotine godina otimanja kulture, negiranja nacije i potiranja crnogorske nezavisnosti.

“To su razlozi koji su dva puta u potonjih 85 godina crnogorske patriote doveli na Belveder. Ovdje nas je dovelo njihovo odbijanje da konačno shvate da onaj koji na Crnu Goru računa kao na svoju večeru, na kraju uvijek ostane gladan”, rekao je Batrićević.

On je poručio i da onaj “pred kime Cetinje zatvori svoja vrata ne može vladati Crnom Gorom“, dodajući da nema ljepšeg dana od 9. maja.

“Niti ima ljepšeg mjesta od ovoga da pošaljemo poruku staroj-novoj Vladi da odustane od kriminalizacije Belvedera i progona učesnika cetinjskih protesta”, kazao je Batrićević.

Građanski aktivista i nekadašnji predsjednik mladih Liberalnog saveza Peđa Vušurović čestitao je “svim Cetinjanima iz svih crnogorskih gradova” srećan dan pobjede.

“Sa mjesta gdje je počeo njihov poraz, srećan ti Dan pobjede, domovino. Živio, neprobojni crnogorski narodni fronte slobode”, rekao je Vušurović.

Građanka Ivana Mrljavević kazala je da je “desant na Cetinje” ogolio viziju Crne Gore onih koji su taj desant organizovali.

“Cetinje ima instikt da prepozna fašizam i ne treba mu komanda da ustane protiv njih. Zato nema dostojanstvenijeg mjesta sa kog bih uputila čestitke za dan koji obilježavamo”, navela je Mrvaljević.

Građanka Ana Pejović kazala je da ih je na Cetinju okupila građanska, patriotska i moralna dužnost na kojoj crnogorstvo ispisuje poruke mira, međunacionalnog sklada i multikonfesionalnosti.

“Svjedoci smo kako je najsramnija vlada skoro dvije godine pokušala sprovesti asimilaciju, klerikalizujući državu. Najbrutalnija demonstracija njihove sile zbila se na Cetinju, gradu heroja“, istakla je Pejović.

Građanski aktivista za ljudska prava Aleksandar Saša Zeković, je rekao da Belveder predstavlja opštegrađanski koncept koji pripada svakom građaninu i koji važi u svakom dijelu Crne Gore.

“Belveder je cijela Crna Gora, svaki njen dio u kojem se zastupaju i brane ljudska prava, dostojanstvo i građanski i antifašistički karatker naše zemlje”, poručio je Zeković.

