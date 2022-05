Krivokapić povukao predlog za Injac

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) povuklo je predlog da bivša ministarka odbrane Olivera Injac bude na čelu Centra za bezbjednosnu saradnju (RACVIAC), za koju je kandidovao taj resor tokom mandata doskorašnjeg ministra Đorđa Radulovića, saznaju Vijesti.

Injac je zainteresovanost za direktorsko mjesto iskazala u januaru ove godine, dok je MVP podržao kao kandidatkinju Crne Gore 29. marta nakon što je izglasano nepovjerenje Vladi čija je bila ministarka.

Prema informacijama Vijesti, novi ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je u petak obavijestio RACVIAC da povlači predlog za Injac, ne navodeći za to razloge.

Socijaldemokratska partija, čiji je Krivokapić počasni predsjednik, oštro je kritikovala Injac dok je bila na čelu Ministarstva odbrane.

RACVIAC, kako piše na sajtu te organizacije, promoviše mir i stabilnost u regionu jugoistočne Evrope i doprinosi podizanju institucionalnih kapaciteta zemalja u suočavanju sa savremenim bezbjednosnim izazovima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS