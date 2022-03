Kijev odbacio rok Moskve za predaju Mariupolja

Kijev, (MINA) – Ukrajina je odbacila rok Rusije za predaju Mariupolja.

Ruska vojska Ukrajini je dala rok danas do pet sati po moskovskom vremenu (tri sata po centralnoevropskom vremenu) da objavi predaju grada, obećavajući da će zauzvrat zaštititi dva humanitarna koridora za civile koji mogu napustiti grad.

Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk rekla je da o predaji ne može biti govora.

“Ne može biti govora o bilo kakvoj predaji, polaganju oružja. Već smo obavijestili rusku stranu o tome”, rekla je ona, prenosi internetska stranica Ukrainska pravda.

Moskva nije precizirala šta će njene trupe koje okružuju grad učiniti ako ultimatum o predaji bude odbijen, prenosi Slobodna Evropa.

