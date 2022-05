Katnić: Prijavu protiv Lazovića je odbacio SDT, a ne Čađenović

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je odbacilo krivičnu prijavu protiv Petra Lazovića, a ne specijalni tužilac Saša Čađenović, kazao je za Vijesti bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

“Ja sam to kontrolisao i našao da nema razloga za pokretanje krivičnog postupka protiv Petra Lazovića, jer je postupao u skladu sa zakonom i ovlašćenjima koje ima i o svim radnjama pravovremo je obavještavao pretpostavljene, što je doprinijelo otkrivanju počinilaca teških krivičnih djela”, rekao je Katnić.

Iz SDT-a su danas saopštili su da je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović naložio da se formira predmet i preduzmu sve neophodne radnje, mjere radi utvrđivanja da li ima krivičnog djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva u dokumentima Europola koje je objavio portal Libertas.

U tim dokumentima navodi se da Europol sumnjiči policajce Petra Lazovića i Ljuba Milovića da su članovi kavačkog kriminalnog klana.

Iz SDT-a su naveli da je Čađenović 20. januara donio odluku da u tom slučaju nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja.

