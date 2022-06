Isplata dječjeg dodatka od septembra nije ugrožena

Podgorica, (MINA) – Isplata dječjeg dodatka, koja ja planirana od septembra, nije ugrožena, saopštili su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS), navodeći da je novac za tu namjenu obezbijeđen u budžetu.

Iz Ministarstva su, povodom velikog interesovanja javnosti u vezi sa isplatom dječjeg dodatka od septembra, kazali da je, Zakonom o budžetu za ovu godinu, za tu namjenu planirano 27,4 miliona EUR.

„Tehničkim rebalansom budžeta u maju su predviđena sredstva za isplatu dječjeg dodatka do 18 godina u skladu sa zakonom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da MRSS radi na izradi svih smjernica za roditelje u vezi sa prijavama.

„A javnost će biti blagovremeno obaviještena o načinu i uslovima prijave za dodatak, za djecu do 18 godina“, kazali su iz tog resora.

Prema njihovim riječima, do sada je za dječji dodatak isplaćeno oko devet miliona EUR, za decembar prošle i prva četiri mjeseca ove godine, a do kraja godine je za isplatu dječjih dodataka preostalo 18,5 miliona.

„Iz gore navedenog proizilazi da su sredstva za isplatu dječjeg dodatka obezbijeđena u budžetu i da isplata dječjeg dodatka, koja ja planirana od septembra, nije ugrožena“, poručili su iz Ministarstva.

