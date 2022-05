HRA podržala predlog zastupnika žrtava iz Murina

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA) apelovala je u pismu premijeru Dritanu Abazoviću da Vlada prihvati vansudsko poravnanje sa žrtvama iz Murina, koje ni 23 godine nakon bombardovanja mosta u toj varošici nijesu ostvarile pravo na naknadu štete od države.

Iz te nevladine organizacije (NVO) naveli su da je država tužena jer tog dana niko u mjestu Murino nije bio upozoren na opasnost od bombardovanja, iako je NATO unaprijed obavještavao nadležne o svim ciljevima koje će gađati.

“Ovim je HRA podržala zahtjeve žrtava, koje je premijeru uputio njihov zastupnik, advokat Velija Murić”, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su u pismu Abazoviću ukazali da su zbog zastarjelosti žrtve izgubile mogućnost da naknadu štete od države ostvare prinudnim putem, ali da je njihovo obeštećenje ostalo moralna obaveza Crne Gore, koju bi država trebalo dobrovoljno da ispuni.

Iz te NVO kazali su da bi u tom predmetu ukupna sredstva koja bi država potrošila na isplatu naknade štete predstavljala zanemarljivo opterećenje za državni budžet, posebno naspram značaja koji bi trajno rješavanje duga prema žrtvama imalo kako za njih, tako i za Crnu Goru.

“Ukupno 28 osoba je zahtjevalo oko pola miliona EUR, što je neznatan iznos, ako se uzme u obzir da je država istovremeno platila čak 71 milion EUR samo za troškove suđenja u sudskim sporovima koje je izgubila od 2012. do 2015. godine”, navodi se u saopštenju.

Iz HRA su rekli da su isti apel prethodno upućivali i premijerima Dušku Markoviću i Zdravku Krivokapiću.

Kako su kazali iz te NVO, porodice šestoro poginulih i dvoje povrijeđenih vodili su postupke za naknadu štete protiv države, ali su njihovi tužbeni zahtjevi odbačeni kao zastarjeli.

“U prvom predmetu porodice Komatina, Vrhovni sud je, odlučujući po reviziji, zauzeo kontraverzan i restriktivan stav da nižestepeni parnični sudovi nijesu smjeli samostalno da utvrde da je šteta nastala kao posljedica krivičnog djela da bi primijenili duži rok zastarjelosti, i utvrdio je da ta porodica nema pravo na naknadu štete koja joj je već bila isplaćena”, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su rekli da su u drugim predmetima onda sudovi odbacivali tužbene zahtjeve kao zastarjele.

