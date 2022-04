Hitno pronaći rješenje da bi djeca bila bezbjedna

Podgorica, (MINA) – Udruženje Roditelji pozvalo je institucije nadležne za bezbjednost u državi da hitno pronađu rješenje za prijetnje o postavljenim bombama u obrazovnim ustanovama, i iskoriste sva raspoloživa sredstva da se otkrije ko stoji iza današnje, ali i prethodnih monstruoznih dojava.

Iz Udruženja Roditelji kazali su da je svakom zdravorazumnom biću apsolutno neshvatljivo da škole i vrtići mogu postati najnebezbjednija mjesta za boravak.

„Ne možemo da se ne zapitamo zašto je postalo toliko jednostavno napraviti opštu pometnju i haos u, ovog puta, čitavoj državi“, kaže se u saopštenju Udruženja.

Navodi se da, zbog svega što se dešava, ne čude predlozi roditelja da se bojkotuje nastava u obrazovnim ustanovama sve dok se ne obezbijedi siguran ambijent za djecu i nastavnike.

„Osobe koje su se na ovaj način osmjelile da prijete našoj djeci moraju hitno da budu pronađene i odgovaraju za ovaj apsolutno neprihvatljiv čin, a samo tako se može poslati jasna poruka da će svi koji se usude da urade slično biti brzo pronađeni i strogo sankcionisani“, kaže se u saopštenju.

Iz Udruženja su apelovali na obrazovne ustanove da na vrijeme i adekvatno obavještavaju roditelje o svim informacijama koje se tiču bezbjednosti djece, jer su danas, u nedostatku pravovremenih informacija, bili suočeni sa dodatnim strahom i panikom.

Oni su apelovali i na medije da objavljuju provjerene informacije, kako bi se stepen panike sveo na najmanju moguću mjeru.

„Pokazalo se da upravo neprovjerene informacije doprinose dodatnom strahu i njegovom širenju“, dodaje se u saopštenju.

