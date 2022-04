Golubovci privremeno bez Hitne pomoći

Podgorica, (MINA) – Punkt Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (HMP) u Golubovcima, zbog trenutnog nedostatka ljekara, privremeno će biti van procesa rada, počev od danas, saopštila je PR Služba ZHMP Crne Gore.

Iz ZHMP su naveli da će medicinski timovi Zavoda u Tuzima, u skladu sa organizacionom strukturom i kadrovskim potencijalom, uredno pružati medicinske usluge građanima Golubovaca u svakom trenutku.

Kako su naveli, građanima Golubovaca će se na taj način pružati medicinske usluge, dok se ne stvore uslovi za ponovno stavljanje u funkciju punkta u Golubovcima.

