Formiran predmet povodom dešavanja u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Pljevljima formiralo je predmet povodom snimka i tekstova objavljenih u medijima, iz kojih proizilaze navodi da je svadbeni poklon izvršnog direktora Rudnika uglja Pljevlja, Milana Lekića, bilo stalno zaposlenje.

Kako je saopšteno iz tog ODT-a, predmet je formiran i povodom objave nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje da je Rudnik uglja Pljevlja neregistrovanom mediju, kao jednokratnu pomoć, uplatio 500 EUR.

„ODT u Pljevljima će, nakon preduzimanja neophodnih radnji u izviđaju, donijeti odluku da li u radnjama bilo kog lica ima elemenata bića krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti“, kazala je portparolka tog tužilaštva Nataša Bajčeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS