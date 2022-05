Đurović: Njegujući duh antifašizma Crna Gora ide putem evropskih integracija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je uprkos brojnim izazovima, njegujući duh antifašizma i brinući o multietničosti i multikonfesionalnosti, nastavila da ide sigurnim putem evropskih integracija, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Đurović je građankama i građanima Crne Gore čestitala 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope-

On je rekla da se na današnji dan sjećamo veličanstvene pobjede nad fašizmom i odajemo počast milionima ljudskih žrtava koje su pale u borbi sa okrutnim zavojevačem.

Đurović je podsjetila da je, podižući slavni opštenarodni Trinaestojulski ustanak 1941. godine, Crna Gora postala prva država koja je pružila otpor fašističkoj mašineriji zla i zapalila luču slobode u porobljenoj Evropi.

“Strahovita ratna dešavanja i potreba da Francuska i Njemačka, kao vodeće sile Evrope, krenu putem pomirenja i saradnje, bili su inicijalna kapisla za postavljanje temelja Evropske zajednice za ugalj i čelik 1951. godine, preteče Evropske unije (EU), koja je postala zajednička sigurna kuća stotina miliona građana Starog kontinenta”, kazala je Đurović.

On je poručila da je EU, sa kojom se Crna Gora već deceniju nalazi u pregovaračkom procesu o članstvu, je cilj i krajnje odredište države.

“Njegujući duh antifašizma i brinući o multietničosti i multikonfesionalnosti, Crna Gora je, uprkos brojnim izazovima, nastavila da ide sigurnim putem evropskih integracija”, rekla je Đurović.

Ona je navela da su mir, stabilnost, poštovanje ljudskih i manjinskih prava, vladavina prava i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, dinamičan ekonomski razvoj, osnovni principi na kojima počiva evropska porodica naroda, a koje i Crna Gora nastoji da ostvari što je moguće efikasnije i da što prije pristupi EU.

Đurović je rekla da je sigurna da će Crna Gora, će vodeći se tim načelima, nastaviti da bude važan faktor stabilnosti i sveukupnog napretka regiona i da ćemo biti prva naredna članica EU.

“U to ime i u nadi da će crnogorsko društvo u što skorijem roku dostići potrebne standarde i postati dio najprosperitetnije zajednice država, a vodeći računa o svom antifašističkom nasljeđu, još jednom vam čestitam Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope”, kaže se u čestitki Đurović.

