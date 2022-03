Darmanović: Situacija u Kolašinu relativno dobra

Podgorica, (MINA) – Požari u Kolašinu se šire, ali vatrogasci uspijevaju da se izbore sa vatrom, rekao je načelnik kolašinske Službe zaštite i spašavanja Željko Darmanović, ocjenjujući da je situacija u toj opštini relativno dobra.

On je kazao da je u požarima u toj opštini izgorjelo šest objekata.

“Nijesam obaviješten da je još neki izgorio. Stalno smo na terenu, pa može biti da je neki napušteni objekat izgorio, a da nam niko nije javio niti tražio pomoć”, rekao je Darmanović agenciji MINA.

On je naveo da su vatrogasci u selu Osreci spasili groblje i spriječili da se požar proširi ka četiri kuće.

“U selu Jasenova su mještani uspjeli da odbrane dvije kuće, pošto nijesmo mogli da im pomognemo. U zaseoku Zagra, vatrogasci su uspjeli da spasu dvije kuće koje bi sigurno izgorjele zbog vegetacije koja je oko njih”, rekao je Darmanović.

On je kazao da se vatrogasci još bore sa vatrom u selu Cerovica, dodajući da im pomaže veliki broj mještana i vatrogasne ekipe iz Podgorice.

“Malo kasnije će nam iz Podgorice priteći još jedno vozilo da nam pomogne u odbrani tridesetak kuća, koje će biti ugrožene ako požar preskoči put”, rekao je Darmanović.

On je kazao da im danas nijesu pomagali iz Vojske, budući da u toku većeg dijela dana nije bilo vjetra, zbog čega je na terenu bilo mnogo dima.

Kako je pojasnio, procijenilo se da vidljivost ne bi odgovarala helikopterima Vojske da djeluju, budući da oni moraju da se spuste nisko.

“Ovo su vertikalni i strmi tereni koji bi mogli da izazovu vazduhoplovnu nesreću. Vidjećemo sjutra, u kontaksu smo sa Vojskom, spremni su da rano ujutru djestvjuju, ako bude prilika za to”, istakao je Darmanović.

On je poručio da je zahvalan Vatrogasnom savezu, koji se uključio u koordinaciju pomoći iz drugih opština.

“Imali smo ponudu za pomoć sa Cetinja, iz Kotora, Budve, ali za sada nam nijesu potrebni na ovom terenu. Ako nam budu potrebni, aktiviraćemo se”, poručio je Darmanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS