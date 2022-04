Danas saslušanje čelnika bezbjednosnog sektora

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu saslušaće danas čelnike bezbjednosnog sektora povodom prijetnji upućenih institucijama i školama 1. aprila, odlučeno je na sjednici tog skupštinskog tijela.

Odbor će saslušati ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, direktora policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost Zorana Brđanina i Dejana Vukšića, kao i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

Predsjednik Odbora Milan Knežević rekao je da je eskalacija dešavanja u Ukrajini počela da ima refleksije u Crnoj Gori.

“Ovih dana smo bili okupirani dojavama o postavljenim bombama, to ima posebnu težinu jer se radi o školama, tržnim centrima”, kazao je Knežević.

Prijeteće poruke, koje navodno potpisuje ekstremistička organizacija “Muška država” čiji je osnivač Vladislav Pozdnjakov, upućene su u petak.

Zbog dojava o podmetnutim bombama bilo je evakuisano nekoliko škola u Podgorici i Bijelom Polju.

Saslušanje će biti obavljeno u prostoriji za razmatranje materijala oznacenih stepenom tajnosti.

