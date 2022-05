Podgorica, (MINA) – Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije jedan od prioriteta rada nove Vlade, rekao je premijer Dritan Abazović i dodao da u tom cilju Crna Gora nastavlja da jača saradnju sa međunarodnim institucijama.

Abazović je danas boravio u Hagu gdje je posjetio sjedište EUROPOL-a i razgovarao sa izvršnom direktoricom te institucije, Katrin De Bol.

De Bol je, kako su naveli iz Vlade, ukazala na oblasti i opseg saradnje koje imaju sa državama članicama EU i partnerskim zemljama u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma.

“Abazović je tokom sastanka istakao da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije jedan od prioriteta rada nove Vlade i da u tom cilju Crna Gora nastavlja da jača saradnju sa međunarodnim institucijama”, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Abazovića, organizovani kriminal u regionu Zapadnog Balkana je direktna bezbjednosna prijetnja i EU i evropskim državama.

“Stoga, mislim da samo jednom zajedničkom saradnjom možemo da dođemo do rezultata koji će služiti na ponos našoj zemlji i našim parterima”, rekao je Abazović.

On je rekao da je sastanak protekao produktivno i da Crna Gora može da računa na snažnu međunarodnu podršku.

“Postavili smo temelj za još konkretniju saradnju u narednom periodu. Izuzetno je značajno da nas EUROPOL prepoznaje kao kredibilnog i pouzdanog partnera od povjerenja, pa očekujemo da se ta saradnja uzdigne na još veći nivo”, rekao je Abazović.

Abazović je, u izjavi za medije, zaključio da će najveći teret pasti na institucije državnog tužilaštva, glavnog specijalnog tužioca i policiju, ali da je uvjeren da je atmosfera značajno drugačija i da se može iskoračiti u brojnim segmentima kada je u pitanju borba protiv organinizovanog kriminala.

