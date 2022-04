Borovinić Bojović: Zdravstveni sistem ostaje posvećen svim građanima

Podgorica, (MINA) – Zdravstveni sistem ostaje stoprocentno posvećen svim građanima Crne Gore, poručila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović i zahvalila građanima na povjerenju i podršci.

Borovinić Bojović je to kazala povodom istraživanja Centra za monitoring i istraživanje (CEMI) i agencije MINA, koje je pokazalo da građani u Crnoj Gori najviše povjerenja imaju u zdravstveni sistem i da su najzadovoljniji radom tog resora.

Istraživanje je sprovedeno od 5. do 22. marta, na uzorku od 961 ispitanika.

Povjerenje u zdravstveni sistem iskazalo je 44,6 odsto ispitanika, a najveći broj ispitanika zadovoljan je radom Ministarstva zdravlja, njih 38,3 odsto.

Iz Ministarstva su naveli da su, nakon što su crnogorski zdravstveni radnici od Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) dobili specijalnu nagradu za doprinos i očuvanje zdravlja i života građana tokom pandemije koronavirusa, to odličje potvrdili i ljudi o kojima danonoćno brinu.

“Međunarodna nagrada SZO i ocjena naših građana, ne samo da su satisfakcija Ministarstvu zdravlja i svakom ljekaru i zaposlenom u našem zdravstvu, već su jasan i precizan odgovor na sve neuspješne pokušaje kompromitacije naših napora i rada koji je usmjeren na sveopštu dobrobit. Hvala građanima na povjerenju i podršci”, poručila je Borovinić Bojović.

Borovinić Bojović je poručila da zdravstveni sistem ostaje stoprocentno posvećen svim građanima Crne Gore.

