Demokrate tužile Skupštinu pred Upravnim sudom

Podgorica, (MINA) – Klub poslanika Demokrata tužio je Skupštinu pred Upravnim sudom zbog pogrešne primjene materijalnog prava, saopštili su iz te partije, navodeći da se tužbom zahtijeva poništenje akta 46 poslanika o sazivanju sjednice parlamenta na Cetinju.

Iz Demokratske Crne Gore kazali su da osporeni akt nije i ne može se smatrati aktom Skupštine.

Iz te partije rekli su da taj akt nije donijela Skupština saglasno ovlašćenjima utvrđenim Ustavom i Poslovnikom, već je u pitanju akt kojeg je, kako su ocijenili, neovlašćeno, suprotno Ustavu i Poslovniku, donijela grupa poslanika.

“Saziv Skupštine, kao akt iz isključive nadležnosti predsjednika Skupštine, odnosno vršioca dužnosti predsjednika parlamenta, donešen je od strane 46 poslanika u protivpravnom postupku”, kaže se u saopštenju.

Iz Demokratske Crne Gore rekli su da je 46 poslanika neovlašćeno koristilo memorandum Skupštine, stavilo potpise na akt o sazivu Skupštine na sjednicu i takođe neovlašćeno potpise ovjerili pečatom Skupštine.

Prema njihovim riječima, više je nego jasno da ni u kom vidu nijesu postojale pravne pretpostavke za donošenje osporenog akta, ali je taj akt proizveo pravne posljedice.

Kako su navele Demokrate, na osnovu tako urađenog saziva Skupštine, na Cetinju je 24. aprila održana sjednica na kojoj je novoformirana skupštinska većina donijela odluke o izboru predsjednice parlamenta, predsjednika i članova 43. Vlade.

“Vodeći se isključivo interesima države, Ustavom i Poslovnikom, Klub poslanika Demokrata traži da se akt ukine, kako bi bilo spriječeno degradiranje pravnog sistema Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

